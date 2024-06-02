B♭クラリネット YAMAHA

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商品詳細
種類···クラリネットグラナディラ製のB♭クラリネットです。YCL-352です。中古品で使用感こそありますが、バランス調整など行っておりすぐに吹けるものになっています。もし気になるようでしたら、お好みに再度調整していただく必要があります。マウスピース、リガチャー、ケースは付属です。リードはありません。
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