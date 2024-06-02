折りたたみ簡易ベッド シングル 組立簡単　長さ180cm 幅65cm

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【コンパクト収納折り畳みベッド】商品サイズ：長さ180cm*幅65cm*高さ26cm。折畳みサイズ：幅65cm*厚さ30cm*高64cm。重量：約15kg。耐荷重：約100kg。【三つ折りタイプ】組み立て簡単でキャスターをつけるだけで完成。簡単折りたたみ、力がなくても簡単に折りたたみが可能。床面をゆっくり持ち上げていくだけで収納可能です。収納厚さは30cmなので畳んでコンパクトに収納すれば、お部屋で広々くつろげます。１人暮し用に購入しましたがサイズを間違えましたので出品します。箱から出して一度、広げただけですぐ箱に戻した状態の物で新品同様です。発送は土·日対応になります。