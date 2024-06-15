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ウイスキー 知多 ハイボールグラス 6個セット
商品番号 X57731442625
商品名

ウイスキー 知多 ハイボールグラス 6個セット
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知多のハイボールグラス6個セットです。汚れや傷はありませんが、中古品のため気にならない方のみのご購入をお願い致します。一度人の手に渡ったものですので、念のため気にならない方のみのご購入をお願い致します。多数在庫ございますので、まとめて購入希望の方コメントお待ちしております。他新品未使用品のグラス多数ご用意ありますので、メーカー問わず気になる方コメント頂ければご対応可能です。
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