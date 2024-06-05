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ロフトベッドシングル収納棚デスク付きコンセント付き耐震ベッドパイプ 金属 はしご
商品番号 F52849175502
商品名

ロフトベッドシングル収納棚デスク付きコンセント付き耐震ベッドパイプ 金属 はしご
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様：素材スチール商品サイズ幅204.3×奥行104.2×高さ170cm梱包個口1梱包サイズ幅111×奥行42×高さ38cm重量（Netweight）44.5kg重量（Grossweight）49kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。ベッド下空間ベッドの下は三段階の収納棚が設置しています。生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。こだわりの安心構造安定感を重視して、横揺れを軽減する直径5cmの太パイプを採用しました。揺れにくい構造なので大人の男性でも安心してご使用いただけます。
http://narcologia.ru/goods/moisture931969.html
http://narcologia.ru/goods/approximate57120.html
http://narcologia.ru/goods/preference999038.html
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