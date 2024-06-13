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- 9/13迄値下げ 香川県限定 浜田家具 高級ソファー 3人掛けおしゃれなデザイン
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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】 商品名:高級ソファー 3人掛け おしゃれなデザイン 【商品の状態】 使用状況:2年前に購入。ほぼ使用していない状態で保管。/美品 購入先:浜田家具 定価:約24万相当 希望額 60000円 →50000円 →45000円 ※香川県内限定で販売。 香川県内配送料無料にて対応致します。 注意事項:状態写真ご確認お願いします。 実物確認されたい方はお問合せください。【サイズ】 幅 180cmx奥行 78cmx高さ(背もたれ)72cm/頭部 85cm【その他】ノークレーム\u0026ノーリターンでお願い致します。不明点はご質問ください。テイスト···エレガント、ナチュラル、和風カラー···ブラウンサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
http://narcologia.ru/goods/encourage874572.html
http://narcologia.ru/goods/reflector320964.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic820312.html
9/13迄値下げ 香川県限定 浜田家具 高級ソファー 3人掛けおしゃれなデザイン
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