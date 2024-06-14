人間国宝　山内一生　『鵜』小原和紙工芸　落款、サイン有り　金箔　銀箔　ちぎり絵

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人間国宝 山内一生 『鵜』小原和紙工芸 落款、サイン有り 金箔 銀箔 ちぎり絵額付きアルミフレームサイズ 額含む 縦 45cm横 42cm厚さ3.5cm 絵 縦 26cm横 23cm山内一生小原和紙工芸を代表する和紙工芸作家、手漉き小原和紙工芸の第一人者 天皇・皇后両陛下ご成婚時に、6枚屏風「紅梅白梅」を制作、献上 人間国宝ご閲覧頂きましてありがとうございます。必ずプロフをご確認ください。精悍な顔付きの鵜が力強く羽を広げる様子を、和紙を重ねて立体的に表現した『鵜』です。額に入れて保管していました。額には小さな擦れ傷汚れなどありますが、中の作品には目立つ大きな傷汚れなどなく綺麗な状態だと思います。長期保管品ですので色褪せくすみなどあるかもしれません。新品同様の状態を希望される方はご購入はご遠慮ください。同じような作品はありますが、鵜の足元に金箔銀箔が貼られている作品は珍しいと思います。丁寧に梱包してお届け致します。絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···その他