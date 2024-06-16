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- C5877☆伊万里 金彩色絵 見込みは龍 鶴亀文 手塩皿 明治期 3枚組
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商品詳細
●価格交渉.ご質問はお気軽にお問い合わせください。●コメント途中でも、先に購入の方を優先します。●必ず自己紹介・説明文をご覧下さい。●購入前のコメントは不要です。●お取り置き対応は致しません。●土日祝祭日は対応不可です。予めご了承ください。《商品名》★伊万里金彩色絵見込みは龍鶴亀文手塩皿明治期3枚組《商品説明》★金彩色絵の伊万里鶴亀文手塩皿3枚組です。松竹梅の中で鶴が舞い、窓絵に亀と「松竹梅に鶴亀でフルスペック吉祥文」のおめでたいお皿です。見込みは染付のとぐろを巻いた龍、裏行きには龍にちなんで雲と宝珠と凝った文様です。きちんと時代ある明治期のもので、金彩色絵でも控えめな色合いで、すべてのものを詰め込んだ、こだわりの作者の意図が時代を超えて感じられるお皿です。よく文様を見ると作者の意気込みが伝わってくるものですよね。《商品仕様》★時代：明治期サイズ：約径118×高さ26㎜※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。《商品状態》★2枚に高台に軽微なへこみはありますが、その他傷はありません。1枚は完品となります。詳細は写真にてご確認ください。《付属品》※お送りするものは写真にあるもののみとなります。《管理コード》SWAVGC1700
http://narcologia.ru/goods/septet593919.html
http://narcologia.ru/goods/injure328367.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial631116.html
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