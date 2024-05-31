arabia faenza ボウル　20cm 北欧　ヴィンテージ

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商品詳細
アラビア社のfaenzaのスープボウルです。言わずと知れた茶色い小花が素敵なデザインです。シリアルやパスタなどにもお使いいただけるサイズです。多少の使用感はありますが、とても綺麗な状態です。サイズ：直径20cm×高さ3.5cm古いものにご理解のある方のみご購入ください。
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