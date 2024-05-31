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arabia faenza ボウル　20cm 北欧　ヴィンテージ
商品番号 S62468189115
商品名

arabia faenza ボウル　20cm 北欧　ヴィンテージ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アラビア社のfaenzaのスープボウルです。言わずと知れた茶色い小花が素敵なデザインです。シリアルやパスタなどにもお使いいただけるサイズです。多少の使用感はありますが、とても綺麗な状態です。サイズ：直径20cm×高さ3.5cm古いものにご理解のある方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/symmetric82845.html
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