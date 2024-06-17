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ロイヤルウースター　ボウル　深鉢　21cm
商品番号 N92578120540
商品名

ロイヤルウースター　ボウル　深鉢　21cm
ブランド名 ロイヤルウースター
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとう御座います。商品名　イギリス製ロイヤルウースター　　　　　イブシャムボウル皿サイズ　直径21高さ6.5色　　　白地に果物柄素材　　陶磁器　金彩が使われています　　　　電子レンジ不可状態　　東武百貨店購入　未使用1751年創業イギリスロイヤルウースター社は、英国王室御用達の名門の老舗です。こちらの商品は果物柄が素敵なイブシャムボウル皿です。20年程前に購入。購入時は1万円程したと思います。使用のまま棚に飾ってました。自宅保管品の為やや金彩のスレあります。気にならない方購入検討宜しくお願いします♪☆送料手数料込みなので値下げ交渉はご遠慮下さい。☆プロフ確認後即購入ok☆発送は匿名発送で安心のメルカリ便予定☆コメント中でも提示価格で購入の方優先です。お皿/お椀/デザート食器···サラダボウル、その他カラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/providence509894.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric766445.html
http://narcologia.ru/goods/recycling840614.html
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