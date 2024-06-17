ロイヤルウースター　ボウル　深鉢　21cm

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商品詳細
御覧頂きありがとう御座います。商品名 イギリス製ロイヤルウースター イブシャムボウル皿サイズ 直径21高さ6.5色 白地に果物柄素材 陶磁器 金彩が使われています 電子レンジ不可状態 東武百貨店購入 未使用1751年創業イギリスロイヤルウースター社は、英国王室御用達の名門の老舗です。こちらの商品は果物柄が素敵なイブシャムボウル皿です。20年程前に購入。購入時は1万円程したと思います。使用のまま棚に飾ってました。自宅保管品の為やや金彩のスレあります。気にならない方購入検討宜しくお願いします♪☆送料手数料込みなので値下げ交渉はご遠慮下さい。☆プロフ確認後即購入ok☆発送は匿名発送で安心のメルカリ便予定☆コメント中でも提示価格で購入の方優先です。お皿/お椀/デザート食器···サラダボウル、その他カラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)
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