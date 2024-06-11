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- 【sさま専用】MIDORI KOMATSUのマトリョーシカ
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商品詳細
ミドリコマツのマトリョーシカ手作りらしく塗りむらなどいい味を出しております。ガラスケース内に飾っていましたので綺麗ですが中古品であることをご理解頂けます方にお譲りします。インテリアにいかがでしょうか置物···マトリョーシカ#MIDORIKOMATSU#ミドリコマツ
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