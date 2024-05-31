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- ☆アジアン工芸品☆壁掛け☆2個セット☆彫刻レリーフ☆オリエンタル象☆置物にも♪
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商品詳細
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩★即購入ok！★早い者勝ち！★48時間以内に配送手続き！✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩■■■商品名■■■☆アジアン工芸品 ☆壁掛け ☆彫刻レリーフ ☆2個セット ☆オリエンタル象 ☆テーブルなどに置いても♪■■■特徴■■■タイの壁掛けになります。壁掛けとして飾って頂けますしテーブルなどに置いてナチュラルな雰囲気、ワンポイントに！壁掛け以外にもインテリアとして楽しめるお品だと思います。タイ旅行に行った際に購入したのでチャイハネ、マライカ、チチカカなどでもなかなか手に入れる事の出来ない1品かと思います。■■■状態■■■現地のハンドメイドになりますので多少のズレ、木製なので若干のヒビがある部分もあります。写真が全てとなりますので詳細は写真を参考にして頂けたらと思います。■■■サイズ■■■約 縦 20cm 横 29.5cm 厚さ 2cm■■■配送方法■■■エアークッションで包みらくらくメルカリ便での配送配送ご購入後48時間以内に配送を心掛けております。テイスト···アジアン主な素材···木製置物···彫像・胸像
http://narcologia.ru/goods/subtropical953301.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming214692.html
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