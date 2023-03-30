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花の絵画 / インテリア 壁掛け アート | セオアートギャラリー



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青い花



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◯送料込み◯✅念の為外寸は再確認をお願い致します（小さいサイズです）（外寸）約32.5✖️約32.5厚み3額の幅約2⭐️以前出品していた同じ作品とは違い透明感のある特殊な表面処理を施された作品となっております。⚠️撮影の角度により色味が変わって見えたり額装込みの昨品として入手しておりますので仕上がりムラや仕上げのバラつき等が見受けられる場合もございます事をご了承頂ければと思います。◯本格的な額装にて仕上げてあり薄手のポスターパネルではございません。額は味のある細身です。台紙は2枚重ねてあり外側は愛らしいピンク色に少し見える内側はパープル色になっています。台紙の2枚重ねは少し奥行き感がでます。素人撮影の為実際の色と画像の色との微妙な誤差はご容赦頂きますようお願い致します。よろしくお願い致します。ポスター絵画風景画風景フラワーガーデンインテリアアートモダンアート巨匠名画絵画アールヌーヴォー新築祝い引っ越し祝いモデル住宅展示場BARラウンジギフト母の日父の日敬老の日誕生日プレゼントクリスマスプレゼントギフト