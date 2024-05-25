玉川堂　菓子器　未使用3点

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商品詳細
玉川堂の鎚起銅器、菓子器3点セットです。共箱付き。未使用品ですが、箱に経年の擦れ、薄汚れ等ございます。木の葉文の直径21,4cm。プレゼントにも最適です。この機会に玉川堂コレクションにいかがですか。お値下げ不可でお願い致します。
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