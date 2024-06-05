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レア★天然水晶\u0026方解石(灰色)共生クラスター　雲母　カテドラル水晶　鉱物標本
商品番号 H38359236365
商品名

レア★天然水晶\u0026方解石(灰色)共生クラスター　雲母　カテドラル水晶　鉱物標本
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定特価6000円→4800円割引対象外天然水晶クラスター産地ヒマラヤ重量　約314.5gサイズ約　73x67x45mm(正確なサイズ計測は難しいので、目安と思ってください)▲ブレスレット、台座は付属しておりません！★他のクラスター原石こちらより↓#Luckystone原石⚠️天然物ですので多少のキズ、凹み、クラック、内包物などございます、ご理解の上ご購入くださいませ。⚠️ひとつひとつを丁寧に梱包することを心がけていますが、輸送中どうしても欠けが出てしまうことも考えられます。予めご了承くださいませ。#水晶クラスター#クリスタル#原石#パワーストーン#浄化
http://narcologia.ru/goods/passionate220113.html
http://narcologia.ru/goods/procurement321733.html
http://narcologia.ru/goods/Adder837875.html

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