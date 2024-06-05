狛犬 シーサー 置物 ペア 風水インテリア 美品

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狛犬シーサー木製置物ペア風水インテリア中古美品実家の片付けで箱に入って出てきたものです。購入時期や購入場所は不明です。玄関に飾っていた時もあったみたいで未使用品ではありませんがその後は箱に入れて保管してあったので比較的きれいな状態だとは思います。細かい埃など気にする方はご遠慮下さいm(__)m状態は写真にてご確認下さい！少し赤味のある木製の狛犬ペアの置物です。1.3キロ9-13.5-20高さ1.2キロ8.5-13.5-20.5高さお部屋のインテリアに、風水的には狛犬は財運を上げると幸せを呼ぶ効果があると思われでます。あくまで中古品の自宅保管品です。ご理解のある方のみよろしくお願いします(*^^*)種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック#獅子狛犬#獅子#狛犬#フードッグ#雄#オス#雌#メス#彫像#アジアン#中国#アンティーク#お土産素材...木製