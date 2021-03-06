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虎　石　タイガース
商品番号 A66073994630
商品名

虎　石　タイガース
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 17,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１５年ほど前に中国のお寺で購入した石です。#タイガース
http://narcologia.ru/goods/composite93754.html
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