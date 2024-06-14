魅力的なペーパーウエイト オールドバカラ サンルイ ミルフィオリ 千の花

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ミントグリーンの鮮やかな色味が珍しい7面カットのペーパーウエイト。中のミルフィオリには赤や白、ブルーなどが配色され華やかないろどりです。小花の一つ一つが丁寧にぎっしりつまっていてまるでお花畑のような広がりを見せます。職人の類い稀なる細やかな技巧によって生み出された名品。置いてあるだけで神秘的な存在感を醸し出し、その絶妙な配色やデザイン性の高さにとりこになってしまいそう。こんなにも美しいミルフィオリが飾ってあると一体どうやって作ったんだろう、、ふと手にとってみたくなるようなそんな魅力的な美しいお品です。仕事や勉強が行き詰まった時にすぐそばにおいて置いて美しさを楽しんでください。オールドバカラ、サンルイ、ムラーノ、ボヘミアンガラス、リーデル、モーゼル、ロブマイヤーがお好きな方にも。◉サイズ最大幅約8cm高さ約5.1cmブランドのマークは擦り切れたのか、ございません。ヴィンテージ、アンティーク品のため小傷やスレがございます。ご理解いただける方にお譲りします。