南部岩鋳 純金着　御織器　美濃華林　作　鉄瓶

南部岩鋳純金着，御織器 美濃華林作鉄瓶 木箱 外箱つき 長期保管未使用です。純金を存分に使って豪華な鉄瓶です。なかなか出てこないお品になります。未使用ですが長期保管品になります。鉄瓶の中少し錆びてるの見受けられます。状態は画像にてご確認の上ご購入宜しくお願い致します。サイズ：高さ蓋まで約11cm 持ち手までの高さ約20cm 幅約17cmサイズの計りは多少の誤差が生じますので、ご了承の程よろしくお願いします。木箱は綺麗ですが段ボールの外箱は汚れがございます。上記の内容ご理解出来る方のみご購入宜しくお願い致します。



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