vitra（ヴィトラ）０３（ゼロスリー）



Vitra .03 / ヴィトラ ゼロスリー, ノンスタッキング



ヴィトラ ゼロスリー / Vitra .03の通販 | 家具・インテリア通販 ...



ヴィトラ ゼロスリー / Vitra .03の通販 | 家具・インテリア通販 ...



03 / ゼロスリー | Official Vitra® Website JP



Vitra | .03 / ゼロスリー | Official Vitra® Website



ヴィトラ ゼロスリー / Vitra .03の通販 | 家具・インテリア通販 ...



03 / ゼロスリー | Official Vitra® Website JP



イズヤオンライン | ヴィトラ Vitra .03 (ゼロスリー) チェア 4脚セット



ヴィトラ ゼロスリー / Vitra .03の通販 | 家具・インテリア通販 ...



廃盤カラー 美品 Vitra 03. ゼロスリー ヴィトラ ブラウン ③ 【代引き ...



Vitra .03 / ヴィトラ ゼロスリー, ノンスタッキング



.03 Stacking-［正規品］デザイナーズ家具・北欧家具通販H.L.D.



中古】スタッキングチェア ヴィトラ Vitra .03 ゼロスリー オレンジ ...



Vitra .03 / ヴィトラ ゼロスリー, ノンスタッキング



中古】ゼロスリー vitra/ヴィトラ スタッキングチェア 416472 - 中古 ...

vitra03(ゼロスリー)になります。足には傷があります。写真にて確認お願い致します。中古品の為、ご理解ある方。新品定価66,000円〜リサイクル品の為、使用感はあります。クリーニング後出荷致しますが、見落とした汚れがあるかもしれません。新品ではございませんので完璧な状態ではありません。メーカーコンセプト「ゼロスリー」は滑らかな美しいフォルムが印象的です。このデザインはミース・ファン・デル・ローエが提唱した言葉「Lessismore（少ないことはより豊かなこと）」を彷彿とさせるコンセプトです。弾力性のある一体型のポリウレタンフォームで作られたシートシェルは、座る人の体に合わせてしなります。一体化されたスプリングによって作り出されたゼロスリーの驚異的な快適性は、座った瞬間に感じられます。シートシェル:内蔵されたスプリングによるフレキシブルなバックレスト。弾力性のあるポリウレタンインテグラルフォームシートシェルベース：バックレッグはスチールチューブ。フロントレッグはアルミクローム仕上またはパウダーコート仕上スタッキング:スタッキングまたはノンスタッキング。床置きスタッキングは10脚まで、スタッキングドーリーには20脚まで可能