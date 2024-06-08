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上野茶器セット　香春焼　二代目　山岡徹山　作品
商品番号 G50500629416
商品名

上野茶器セット　香春焼　二代目　山岡徹山　作品
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶器セット今から54年前に両親の結婚式の出席者への引出物品として、祖母が上野焼の徹山窯に依頼して焼いてもらったお品だそうです。この茶器は未使用でずっと押し入れにて保管していました。時々開けて、中の確認はしていました。使わずのままなので、この先も使うことがないだろうと思い、断捨離のつもりで出品します。実用的に使用されても良いと思います。湯冷ましがついていますので、本格的な美味しいお茶を楽しめると思います。年月は経過していますが、商品はきれいな状態です。写真にてご確認ください。
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