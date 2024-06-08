上野茶器セット　香春焼　二代目　山岡徹山　作品



2023年最新】香春焼 徹山の人気アイテム - メルカリ



上野焼香春徹山



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山岡徹山窯 - すてきな所があったがわ 福岡県田川の素敵な場所を紹介



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上野焼香春徹山窯 - 香春町商工会 福岡県田川郡香春町



上野焼香春徹山

種類...茶器セット今から54年前に両親の結婚式の出席者への引出物品として、祖母が上野焼の徹山窯に依頼して焼いてもらったお品だそうです。この茶器は未使用でずっと押し入れにて保管していました。時々開けて、中の確認はしていました。使わずのままなので、この先も使うことがないだろうと思い、断捨離のつもりで出品します。実用的に使用されても良いと思います。湯冷ましがついていますので、本格的な美味しいお茶を楽しめると思います。年月は経過していますが、商品はきれいな状態です。写真にてご確認ください。