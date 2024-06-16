木製ベッドフレーム ヘーゼル Ｄ

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商品詳細
o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆他アプリ等でも出品しているため突然売り切れになる可能性もございますので、コメントにて確認後にご購入よろしくお願い致します(﹡ˆ﹀ˆ﹡)こちらの商品はお値下げ不可となります。土日祝は発送お休みです。北海道、沖縄県、離島への発送は不可となります。日時、時間指定不可他にも沢山の家具を出品中です！よければご覧下さい(^^)→#新生活応援〜R〜o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆フレームの高さが低いので、マットレスを置いても高くなりすぎません◎床下高さは10.5cmでベッド下もお掃除ラクラク。一般的なお掃除ロボットも通れる高さです。奥行7cmのヘッドボードには、スマートフォンや目覚まし時計などを置くことができます。コンセント1口にUSBポートが1口付いて便利！ほこりの入りにくいスライドカバー仕様です。床板はすのこ仕様で通気性を確保。マットレスにカビが繁殖しにくいメリットが♪商品詳細サイズ・容量サイズ：幅142×奥行205.5×高さ82cm （座面高さ：23cm）規格○表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板○生産国：中国
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