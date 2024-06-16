【新品】Colton リクライニング式ソファベッド

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＊沖縄県、北海道、離島への発送につきましては有料となります。使い方自由自在!実用性とデザイン性にこだわったオリジナルの分割式ソファベッドサイズ：幅171cm×奥行88cm×高さ67cm（座面高さ35cm）素材：張地：ファブリック中材：チップウレタン、ウレタンフォーム、Sバネ、ボンネルコイル脚部：天然木【梱包サイズ】88cm×89cm×41cm【梱包重量】約36.7kg【商品重量】約30kg【耐荷重】約200kg▼配送・送料について・運送会社は、商品・配送地域・出荷時期により弊社指定の運送会社になります。・配送業者の指定は出来かねます。予めご了承のほどお願い申し上げます。・お届けは通常、配送ドライバー1名となります。また商品はすべてお玄関先でのお渡しとなります。大型商品をご購入の場合は、お客様に搬入のお手伝いをお願いする場合がございます。また家具の配送についてはサイズが大型になりますので運送会社によっては事前にご連絡させて頂きます場合がありますのでご連絡先のお電話をお伺いさせて頂きます。