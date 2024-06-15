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ボトルフラワー　仏花　ブリザードフラワー　高島屋
商品番号 V54424484879
商品名

ボトルフラワー　仏花　ブリザードフラワー　高島屋
ブランド名 タカシマヤ
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは☆ご覧いただきありがとうございます☆いただいた時飾るつもりで箱から出しましたが、他にもいただきこちらは未使用の状態で保管していました。高島屋で購入された物です。今では完売商品のようです☆ガラスにブリザードフラワーを閉じ込めたボトルフラワーでお花が綺麗なまま　長い間飾っていただけます☆【サイズ】直径7cm×高さ12cm×２本入っていた箱は処分してしまったので、プチプチに包んで発送します⑅︎◡̈︎*よろしくお願いします⑅︎◡̈︎*#仏花#ボトルフラワー#ブリザードフラワー#高島屋
http://narcologia.ru/goods/parenthesis795244.html
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