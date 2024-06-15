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ブリキ看板 エンボスメタルサイン ビール Miller ビール プレート お酒
商品番号 C35768091263
商品名

ブリキ看板 エンボスメタルサイン ビール Miller ビール プレート お酒
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「エンボスメタルサイン”MILLERDIECUTCTN”」MILLER-DIECUT-CTNアメリカの代表的なビールブランドMillerHIGHLIFEのブリキ看板です。箱に詰められたビール瓶がエンボス加工により立体的で、珍しいデザインとなっております。お部屋のインテリアとしてはもちろん、バーなどのお店の壁飾りとしても最適です。サイズ：W310×H360mm素材：メタル製#アメリカン雑貨はコチラ#ブリキ看板多数出品中#店舗様向け商品多数出品中日曜日は発送をお休みとしております。月曜日～土曜日の15時までのご入金で即日発送いたします。カラー...ゴールドテイスト...北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ、インダストリアル、西海岸・マリン風、カントリー風、アジアン、その他主な素材...スチール壁飾りの種類...その他置物...ブリキ看板
http://narcologia.ru/goods/ambassador953806.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring283696.html
http://narcologia.ru/goods/kindness89705.html
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