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- 【未使用】HOYAクリスタル 高級ライン タンブラー ペア
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商品詳細
★★★★★★★★★★★★★★★ お値引き交渉はご遠慮くださいませ。★★★★★★★★★★★★★★★ バラ売り中ですが今でしたら６客所有しております。おまとめ購入してくださる方はお手数ですがコメントお願いいたします。お値引きいたします。口径 約 6.7cm 高さ 約 12.0cm底部分はずっしりと重みがあり、口にあたる部分は薄く、爪で弾くと高く澄んだ音が響きます。手に取った瞬間に高級品だとわかる重厚感あるお品です。カット自体は直線のみで大変シンプルですが、かなり深いカットが施されているため光の屈折率が高く、スワロフスキーのような輝きです。とても繊細なお品ですので、元箱なしでたっぷりの緩衝材でお包みし発送いたします。#カガミクリスタル#切子
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