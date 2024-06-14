天然石 桜瑪瑙 龍亀 手彫り 置物

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商品詳細
全長約76ミリ幅約46ミリ高さ約43ミリ重さ224ｇ貔貅のような顔をした、桜瑪瑙の龍亀です。随分昔の手彫りの物です。#さくらめのう#さくらメノウ#チェリーブロッサムアゲート#フラワーアゲート#ロングイ#貔貅#ヒキュウ#縁起物
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