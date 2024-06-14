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- 深川製磁 桜紋茶器揃 藍染桜 急須 湯呑 5客 セット
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商品詳細
こちらは使用感もほとんどなく、とても良好な状態となっております。急須がかなり小振りで、容量は約200cc〜250cc程度かと思います。湯呑みのサイズは直径約9㎝、高さ約4.5㎝となっております。箱はございませんので丁寧に梱包してダンボールに入れて発送いたします。他にも食器などを多数出品しております。まとめ買いで必ず送料の差額分はお値引きさせていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。5567
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