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【値引きOK】ウェッジウッド　お皿とカップとソーサー２つ
商品番号 M20664045126
商品名

【値引きOK】ウェッジウッド　お皿とカップとソーサー２つ
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー皿/プレート形状···丸ウェッジウッドのお皿とカップ、ソーサー２つです。開封済みですが、未使用です。千葉県鎌ヶ谷市で直接引き渡し出来る方でお願いしたいです。お値引き可能です！#ウェッジウッド#ジャスパーコンラン
http://narcologia.ru/goods/conception527157.html
http://narcologia.ru/goods/message816227.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis472444.html

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