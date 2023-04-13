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樹脂製　57㎝の柴犬
商品番号 U97128599715
商品名

樹脂製　57㎝の柴犬
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重さ　5.4kg樹脂製本物そっくりでリアルな柴犬です。庭に一週間ほど置きました。屋根のある場所ですので、雨もあたっていません愛知県瀬戸市在住取りに来て頂ける方大歓迎です。可愛がって頂ける方よろしくお願いします。
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