樹脂製　57㎝の柴犬

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重さ 5.4kg樹脂製本物そっくりでリアルな柴犬です。庭に一週間ほど置きました。屋根のある場所ですので、雨もあたっていません愛知県瀬戸市在住取りに来て頂ける方大歓迎です。可愛がって頂ける方よろしくお願いします。