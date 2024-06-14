松尾直樹さん　楕円輪花皿　2個セット

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昨年陶器市で購入しましたが、使用する機会がないので出品します。サイズを測ったところ、横245mm縦￼155mm高さ30mmでした。濃いブラウンとホワイトの2個セットです。白の方に底面と表面に少し汚れのようなものが付いていますので、神経質な方はご遠慮ください。村上直子 古谷浩一 小澤基晴 加賀雅之 安福由美子石川裕信 山本雅則カネコ小兵器のしごと古谷製陶所リンカ