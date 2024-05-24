FANTASTICS×MINION ミニオン ぬいぐるみ

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商品詳細
アミューズメント景品FANTASTICS×MINIONミニオンぬいぐるみ八木勇征中島颯太2種セット※発送までの日数は4-7日選択となります。発送を急かされる方は購入をお控え下さい。発送予定日はお答えできません。時間のある時にまとめて行ってます。※発送まで最長7日となります。取り引きメッセージを行えないこともあります。質問は購入前にお願い致します。こちらを理由に評価を下げる方は取引はご遠慮下さい。→最近プロフィールを読まず、こちらを理由に評価を下げられる方が多い為、ブロック対応に変えせていただきました。プロフィールをしっかりご確認ください。※梱包時、圧縮することがありますのでご了承下さい。 ぬいぐるみなどで、希望がある方は購入前にコメントをお願いいたします。サイズアップにて、送料が変わる場合は、送料差額分追加にて対応致します。＊購入前に必ずプロフィールのご確認をお願い致します。
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