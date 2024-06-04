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赤塚不二夫　サイン色紙　うなぎ犬
商品番号 V22560128785
商品名

赤塚不二夫　サイン色紙　うなぎ犬
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤塚不二夫さんのサイン入り色紙うなぎ犬額縁に入っています。状態は写真を見て下さい。色紙自体は状態は良いと思います。額縁は裏側に少し反り、隙間ありますが、そんなに気にはならないと思います。発送は月曜か金曜になりますのでご理解下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion68478.html
http://narcologia.ru/goods/providence525594.html
http://narcologia.ru/goods/influenza844893.html

赤塚不二夫　サイン色紙　うなぎ犬
赤塚不二夫 サイン色紙 うなぎ犬-

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