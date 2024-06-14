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無印良品　超音波うるおいアロマディフューザー　12畳用
商品番号 R65028858821
商品名

無印良品　超音波うるおいアロマディフューザー　12畳用
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無印良品　超音波うるおいアロマディフューザー　12畳用使用回数5回以下でほとんど使用していないため美品です。もう一つディフューザーを使っていてこちらは使わないため出品します。２段階の明るさ調整機能付タイマー４段階付（１８０／１２０／６０／３０分）大切に使っていたので特記することはありませんが、中古品にご理解いただける方のみよろしくお願い致します。インテリア雑貨デュフューザー
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