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イタグレ　犬の置物
商品番号 V15313936773
商品名

イタグレ　犬の置物
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 12,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材は、不明おそらく　合金錆なしなので、鉄は含んで無いとおもわれます。銅のようにも見えますが、ハッキリせず。おもさ5.3kgイタグレ犬好きの方に、お譲りしたいです。ご理解いただき、ご納得の上、ご検討ください。#イタグレ
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