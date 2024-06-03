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商品詳細
カラー···ブラウン素材は、不明おそらく 合金錆なしなので、鉄は含んで無いとおもわれます。銅のようにも見えますが、ハッキリせず。おもさ5.3kgイタグレ犬好きの方に、お譲りしたいです。ご理解いただき、ご納得の上、ご検討ください。#イタグレ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis260744.html
http://narcologia.ru/goods/displease477731.html
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