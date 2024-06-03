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アンティーク調　ドールハウス家具　ミニチュア家具８点セット
商品番号 V46458235621
商品名

アンティーク調　ドールハウス家具　ミニチュア家具８点セット
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ドールハウス家具８点セット◇バラ売り不可◇取置き不可】ひとつひとつ丁寧に作られた細部にまで家具の美しい曲線木材の温かみと艶、クラシカルな雰囲気こだわりが感じられます。一目惚れをし、飾り棚に大切に保管しておりました。引越のため手放します。大切にして頂ける方にお譲りします。◆テイスト...アンティーク・クラシック調ひとつづつ丁寧に梱包して発送致します。#アンティーク家具#ミニチュア#家具ミニチュア#ミニチュア家具#アンティーク#クラシック#高級#ドールハウス#インテリア雑貨
http://narcologia.ru/goods/navigate608930.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox699139.html
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