ビンテージ　いぬ　犬　手描き　置物　インテリア　ヨーロッパ　工芸品　美術品　D1

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ビンテージのダックスフンドいぬのオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヨーロッパ ダックスフンド アンティーク いぬ 犬 オブジェ 陶器 手描き 置物 インテリア 工芸品 ヴィンテージ 北欧 デンマーク オブジェ 九谷 芸術 現代アート スウェーデンハンドメイド 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし MoMA 99A8906203A2841