【早い者勝ち！】エルメス、石鹸

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頂き物でもらっていましたが、使用することなく保管していました。エルメスのお店に入った時の香りでとっても良い匂いです。※箱無し希望の方、お気持ち分お値下げ致します。#エルメス#HERMES#ソープ#石鹸#ブランドコスメ#ブランド小物#香り#芳香剤#プレゼント