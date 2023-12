2点で40000円流通の少ないマダガスカル産インクリュージョンアメジストスーパーセブン等に見られる水晶とアメジストの濃淡による美しいグラデーションやゲーサイトなどの針状鉱物によるストライプ模様が魅力的な標本で、タイムリンク入のマスタークリスタルでもあります。☆マダガスカル産特有のピュアな輝きに加えて内包物の光の反射や土壌の微妙なミネラル成分により天使が翼をはためかせているような軽やかさとキラキラとしたエンジェリックな煌めきが感じられます。淡いカラーの石ほど光を多く含み、高い次元に作用する精妙なエナジーを持つと言われていますがこの石が面白いのは'天上的'な印象が強い石でありながら、同時にグラウンディング要素の強いブラウンの内包物を宿したガーデンクォーツでもある点。第一チャクラ、物質界を表す赤茶色が第七チャクラ、霊的領域に示す紫に内包された非常にミステリアスで示唆的なメッセージを感じるコンビネーションです。物質界と霊的領域、潜像界と現象界、無意識と顕在意識、相反するようにみえて実は表裏一体であるそれらの真の関係性、世界の実相をその身で示しながらも、この石の佇まいは、とても軽やか。深刻さはなくうずうずワクワクとした遊び心や伸びやかな感性、朗らかさが先に立つため、眺めていると無意識に背負い込んだ余計な気負いや力みが消えて肩の力がスッと抜けていくようです。☆平行四辺形のファセット[タイムリンク]に示される多元世界、現実創造のシステムの向こうに広がる無限の可能性と豊かさへの理解が深まるほど、「なんでも叶うとしたら、あなたはどう生きるの?何を選ぶの?」という「問い」に真に答えることの難しさを感じますが、光をたっぷりと宿したこの石は、あなたが真の答えを導き出せるよう奥底に眠る本音や情熱に光を当てて覚醒を促し、無限に繋がるパラレル世界のリンクから最適なメッセージを引き寄せ、物質世界における冒険の旅が波瀾万丈にみえるときでもユーモアや遊び心を失わず楽しみ、味わいながら'あなたの道'を歩めるよう励まし、バランスさせる陽気で頼もしい伴走者となってくれるはずです。約55×33×25mm



二点おまとめご専用です☆ ブルーレーベルクレストブリッジワンピース ...



二点おまとめご専用です☆クレストブリッジ【限定】ミニ裏毛レイヤード ...



hakka kids - *2点おまとめご専用です*の通販 by yurako's shop ...



ユキ様ご専用】2点おまとめRossa ワンピース新品未使用 特別価格 49.0 ...



ご専用でございます。おリボンワンピースと2点おまとめ♡ | labiela.com



ご専用です。おまとめ2点、着物 袷 洗える 袋帯 総合ランキング1位受賞 ...



はう様ご専用】2点おまとめ レオナール ブラウス 美品 smcint.com



nao様ご専用】ブラウス、ニット2点お纏め 即日発送 8670円 www ...



sense of wonder - *Mikiさま2点おまとめご専用です*の通販 by ...



2点おまとめ専用です。 | labiela.com



Hermes - 2点おまとめ ご専用となりましたの通販 by SALON.C|エルメス ...



k…様ご専用2点お纏め✟アンティークアンリ木彫聖母子像&透明ハート ...



ご専用 メゾピアノ チュニックとパンツ 2点おまとめセット ...



hakka kids - *2点おまとめご専用です*の通販 by yurako's shop ...



hakka kids - *2点おまとめご専用です*の通販 by yurako's shop ...