未使用品ウェッジウッド、ティーカップ＆ソーサー

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商品詳細
最終値下げです人気のウェッジウッド、ワイルドストロベリー柄ですん小さな小さな気にならないキズが1箇所あります。写真4参照箱はありません
http://narcologia.ru/goods/moisture191569.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador751506.html
http://narcologia.ru/goods/ordering668079.html
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