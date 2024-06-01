縞黒檀　煙草盆　茶道　青磁

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煙草盆木製盆 縞黒檀15.8×22.5cm 高さ8.2cm小キズあります火入れ（青磁）直径12.3cm 高さ8.3cmなかに汚れあります。灰吹き （竹筒 木蓋付）直径3.8cm 高さ13cm竹筒をセットする時、中の台を外して入れます。中の台はそ～っと丁寧に扱って下さい。☆中古保管品です。ご理解いただけた方のご購入をお待ちしております。完璧を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。 ☆ヤマトかゆうちょのメルカリ便で配送予定です。パソコンからご購入の方は、配送方法を未定にしますので、コメントを下さい。☆ご購入前にプロフィールをご一読頂きますようお願いします。#莨盆#香狭間透#こうざますかし#たばこぼん#煙壷#吐月峰#とげっぽう#キセル