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ガラス細工　白鳥　鳥　置物
商品番号 Y40038075429
商品名

ガラス細工　白鳥　鳥　置物
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはガラス細工の白鳥と小鳥です。新品ではないのですが、ただ飾っておいただけなので傷や汚れはなく新品に近い状態です。大きさ白鳥は横12センチ、高さ22センチほどです。小鳥は嘴から尻尾の先まで横15センチ高さ7センチほどの大きさです。
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