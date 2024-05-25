ガラス細工　白鳥　鳥　置物

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商品詳細
こちらはガラス細工の白鳥と小鳥です。新品ではないのですが、ただ飾っておいただけなので傷や汚れはなく新品に近い状態です。大きさ白鳥は横12センチ、高さ22センチほどです。小鳥は嘴から尻尾の先まで横15センチ高さ7センチほどの大きさです。
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