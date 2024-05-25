TOTO タオル掛け YT801S6 新品未使用

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新品未開封でしたが検品のために開封しています1年ほど倉庫で保管していました京都市右京区の倉庫に直接取りに来ていただければ1,000円引き致しますので購入前にご相談下さいサイズ:680×70×22本体:黄銅製(めっき仕上げ)テイスト···モダン主な素材···その他