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TOTO タオル掛け YT801S6 新品未使用
商品番号 U35209028287
商品名

TOTO タオル掛け YT801S6 新品未使用
ブランド名 トウトウ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封でしたが検品のために開封しています1年ほど倉庫で保管していました京都市右京区の倉庫に直接取りに来ていただければ1,000円引き致しますので購入前にご相談下さいサイズ:680×70×22本体:黄銅製(めっき仕上げ)テイスト···モダン主な素材···その他
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