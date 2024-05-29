GAULT HOUSEゴーハウスMADE IN FRANCE　ミニチュアハウス

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商品詳細
フランスのミニチュア陶芸建築、ジャン・ピエール・ゴーのゴーハウスご興味のある方、コレクションとして集めている方のご購入をお待ちしております。写真5枚目に少し欠けてると所(白く見える)があります。写真にてご確認ください。値下げ不可。
http://narcologia.ru/goods/septet785919.html
http://narcologia.ru/goods/reflector278364.html
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