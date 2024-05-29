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光触媒　造花　胡蝶蘭　陶器鉢　受皿付 5本立　②
商品番号 J81271352599
商品名

光触媒　造花　胡蝶蘭　陶器鉢　受皿付 5本立　②
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族が販売業をしておりましたが廃業いたしましたので在庫処分です。倉庫で保管しておりましたので葉の奥などに多少のチリ埃などあるかもしれません。極力清掃はいたしております。私は素人ですので、効能等の保証やご質問はお答えできかねますことご承知おきお願いいたします。リサイクルの家電段ボール等で発送いたします。また、プロフィールにございますが保管場所の関係で、発送に表記日数よりお時間がかかる場合がございますがご理解をお願いします。高さはだいたい70センチ、幅は65センチくらいです。植物の種類···胡蝶蘭
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