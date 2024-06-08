２個 ❤️ガーデンライト LEDランタン おしゃれ ソーラー 夜間自動点灯

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ご覧頂きありがとうございます！オシャレなガーデンライト。#置くだけでおしゃれ#２つセットなのでシンメトリーにおけます#ソーラー式なので充電不要#お庭の常夜灯にも#ガーデニングが好きな方におすすめ◯お時間いつでも、即購入OK！◯無言購入OK◯新品・未使用品！◯匿名配送、送料無料！◯なるべく早く発送します。◯フォロー割あり◯複数個購入割あり【商品名】 ガーデンライト2個セット【幅広い用途】装飾用ガーデンライトは、ベランダ、木に吊るしたり、テーブルの上、棚、デザインガーデン、中庭、通路に置いたり、キャンプ、パーティー、クリスマスなどのお祝いとして飾ったりできます。【省エネ】ソーラー電池式ランタンのエネルギーはすべて太陽から来ています。各ランタンには、充電可能な単三電池1本が含まれており、直射日光で6時間充電すると6〜8時間使用できます。【美しい雰囲気】ソーラーランタンは装飾用ライトなので、温かみのある光は繊細で柔らかく、細工された灯火がランランの周囲を満たし、落ち着きと美しさを感じさせます。【サイズ】 高さ:13.80cm 横幅:19.40cm 奥行:23.20cm 重量:660.0g※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください【発送方法】簡易包装で送ります【お願い】動作確認はしていません。海外輸入商品のため、神経質なかたはご遠慮くださいね。サイズには若干の誤差があることがあります。入後の質問にはお答えできないことがあります。ご不明な点がありましたら、購入前にお問い合わせください。購入後のお値引きはメルカリのシステム上できません。フォロー割などをご希望の場合は、購入前にコメントください。$860.800.1000 720ソーラーランタンソーラーライトLEDランタン屋外ガーデンライトおしゃれソーラー充電式夜間自動点灯ガーデニング英国式ガーデンオリエンタル防犯対策