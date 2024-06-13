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【美品】トリ　鳥　バード　カワセミ　木彫り　置物　インテリア　工芸品　美術品　E
商品番号 U83623564532
商品名

【美品】トリ　鳥　バード　カワセミ　木彫り　置物　インテリア　工芸品　美術品　E
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美しいカワセミの木彫りオブジェです。#gesundのトリ　商品はこちら#gesundの動物　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク　ビンテージ　木彫り　カワセミ　ヨーロッパ　鳥　スズメ　木彫り　木製　手描き　置物　工芸品　インテリア　レトロ　ヴィンテージ　北欧　デンマーク　バード　オブジェ　欧州　美術　九谷　備前　瀬戸　芸術　美術工芸　陶器　現代アート　スウェーデンハンドメイド　おしゃれ　海岸風　モダン　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具店　アクタス　MoMA　0113H03123
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