アンティーク　アメリカ　木製ハンガー　ニューヨーク

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アンティーク 木製ハンガー ニューヨーク 昔 私がアメリカに住んでいたときにアンティークショーなどで買って集めていたものになりますもう生産してないからかアメリカに住んでいても数ヶ月に1.2本しか見つからなかったです。今回コレクション整理のため出品します。こちらは昔、実際あった服屋さんで使われていたものです。ニューヨークストリート刻印が素敵なハンガーです。経年により深みのある色合いになった大変雰囲気のあるハンガーです昔のもので色の変化、小傷等みられる場合がございます。写真で状態確認してからご購入お願いします。ひとつあるとお部屋のアクセントになりおしゃれです。ヴィンテージ、アンティーク品ご理解のある方の購入でお願いします