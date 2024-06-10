ヒマラヤ水晶クラスター マニカラン産 水晶

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天然石のコレクターです。他のコレクションクラスター入手済みの為出品いたします。★インドのヒマラヤ水晶として有名であり、最近高騰しているマニカラン水晶クラスター（Manikaranquartz）の綺麗なピンク色タイプです★★アメブロ（以下を検索。動画あり）RISAのmercariのvideoポイントが全方位を向いている珍しいタイプなので、置きやすく、玄関からリビング、寝室まで何処にでも飾る事が可能です。石の重さは3.6kgです。石本体サイズは、高さ13cm、幅21cm、厚さ14cmです。★マニカラン産水晶詳細ご説明★マニカラン（Manikaran)村はパールヴァティー渓谷のほぼ中心部にあり、ヒンドゥー教の聖地でもあります。\u2028パールヴァティー渓谷の標高2,000m以上の各地にヒマラヤ水晶の晶洞が多くあり、この地域のヒマラヤ水晶は鉄分の影響で薄っすらピンク色をしたものなどが特徴で、より透明度が高く光沢のある美しい高品質な水晶や黄味がかったもの、ファントムが内包したもの、結晶表面が磨りガラスのようなもの等が産出されています。\u2028世界的な水晶の産地として知られるマニカランで産出されるヒマラヤ水晶は人気が高まっており、その神秘的な姿はとても魅力的でまるで、力強く優しいエネルギーを感じられるようです。※クラスター上にあるプラチナブレスレットは付いてませんのでご注意ください。#水晶#水晶クラスター#パワーストーン#天然石#原石#ヒマラヤ山脈#ヒマラヤ水晶#ガネッシュヒマール#スカルドゥ#マニハール#マニカラン#ヒーリング#ヒーリングストーン#クラスター#アメジスト#アクアマリン#風水#虹