栃木レザー スタッズベルト 本革 ヌメ革 ターコイズ ウエスタン アメカジ

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栃木レザーの本革スタッズベルトです。サイズ30インチ全長９０ｃｍ穴の位置７０ｃｍ７２．５ｃｍ７５ｃｍ７７．５ｃｍ８０ｃｍ1度試着したのみの新品未使用品。サイズが合わなかった為出品致します。何かございましたらコメントお願い致します。