クロコダイル 財布 本物 背部革 一枚革 センター取り グリーン 頭 ラウンド

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商品詳細
商品詳細カラー：グリーンサイズ：横幅１９cm×縦１０cm×厚み２.５cm重さ：０.２５kg仕様：ファスナー小銭入れ×１個(３室に分かれており、便利です)ポケット×３個(お札、通帳等入ります)カード入れ×１２枚ワイドポケット×２個上代：１５８，０００円状態：新品・未使用品この商品はワシントン条約CITESの規定に基き、輸入された原皮を使用した商品です。マット加工で仕上げております。この商品は、クロコダイル本革のクラウン(頭)とホーン(背中部分)を使用しております。さらに最高品質の一枚革を使用しております。
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